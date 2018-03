Juve, Hector primo rinforzo in difesa

27 marzo 2018

La Juventus ha individuato il rinforzo per la corsia sinistra in vista della prossima stagione: si tratta di Jonas Hector del Colonia, 27 anni. Già nelle scorse settimane il club bianconero aveva visionato il tedesco - spiega La Gazzetta dello Sport - e un altro inviato andrà a vedere il giocatore in azione nel prossimo match di Bundes. Il tutto per cercare di anticipare la concorrenza di Liverpool e Bayern Monaco ed evitare che il prezzo del cartellino superi i 15 milioni, cifra oltre alla quale la Juve non vorrebbe spingersi.