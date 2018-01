Juve, Han e Pellegri: Marotta stringe i tempi

23 gennaio 2018

Due colpi per il futuro. La Juve è sempre attenta ai giovani talenti del calcio italiano e non vuole lasciarsi scappare nessuno. In particolare Marotta e Paratici hanno sondato il terreno col d.g. del Genoa Perinetti per capire i margini di trattativa per Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 che è finito già nel mirino di City, Inter, Arsenal e Roma.



L'obiettivo dei bianconeri è intavolare l'affare per luglio, anticipando la concorrenza e provando a inserire Sturaro nella trattativa. Per il baby-bomber il Grifone vuole 30 milioni più bonus, ma l'impressione è che già a 25 la Juve possa chiudere, soprattutto con la promessa di lasciare il calciatore a maturare a Genova per un altro anno. Discorso simile per Han. Di proprietà del Cagliari e in prestito al Perugia, il nordcoreano è un obiettivo concreto di Marotta, che vorrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni, lasciando poi crescere il giocatore a Cagliari o al Sassuolo.



Capitolo Pellegrini: Il centrocampista della Roma interessa molto alla Juve, più di Barella, soprattutto perché ha una clausola da 25 milioni. Una cifra abbordabile per le casse bianconere, visto il valore del giocatore attuale e in prospettiva. Infine qualche indizio su altri giocatori accostati ultimamente alla Juve. "Balotelli? Fantacalcio, bufala", ha dichiarato Marotta. "Emre Can? Sappiamo che c’è forte concorrenza, è dura ma ci giochiamo la partita - ha aggiunto il dirigente bianconero -. De Vrji? Non è nei nostri obiettivi.

La Juve ha le idee chiare e pianifica il futuro.