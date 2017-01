Juve, Florentino Perez pronto a offrire 105 milioni per Dybala

11 gennaio 2017

Il numero uno del Real ha ormai un chiodo fisso e come è stato in passato per Cristiano Ronaldo, prima, e James Rodriguez, poi, ha intenzione di concedersi lo sfizio. Costi quel che costi. Così in Spagna rimbalza l'ipotesi dell'offerta irrinunciabile che presto potrebbe arrivare sul tavolo della Juventus: 105 milioni senza contropartita. Alvaro Morata, indicato in un primo momento come possibile pedina da inserire nell'affare, non verrebbe infatti coinvolto. Piuttosto, il canterano "recomprato" la scorsa estate proprio dai bianconeri, avvalendosi della clausola a suo tempo iscritta nel contratto che portò l'attaccante a Vinovo nel 2014, verrebbe venduto per finanziare la maxi operazione.



La proposta milionaria potrebbe far barcollare la Juventus, determinata a blindare Dybala con il rinnovo e l'aumento di stipendio, che verrebbe più che raddoppiato, passando dai 3 milioni a stagione attuali ai 7,5 garantiti a Gonzalo Higuain. Un ingaggio che sarebbe comunque inferiore a quello che il Real avrebbe intenzione di proporre all'argentino: 10 milioni. Cifre alte anche per lo spogliatoio blanco, che, per la stampa spagnola, potrebbe anche non essere troppo contento dello slancio presidenziale.



Nei giorni scorsi, Marotta ha rassicurato i tifosi, sottolineando che il rapporto con il giocatore "è idilliaco". I milioni del Real Madrid potrebbero però cambiare gli scenari.