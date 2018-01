Juve, fatta per Praet: nel mirino anche Pellegrini

12 gennaio 2018

In attesa di completare l'affare Emre Can , la Juve piazza un colpo in prospettiva. L'incontro con la Samp è andato a buon fine e Marotta è riuscito a mettere le mani su Dennis Praet , che potrebbe restare in prestito a Genova. I bianconeri avrebbero battuto la concorrenza dell'Inter, puntando sulla volontà del giocatore. La clausola di Praet è di 25 mln . Intanto nel mirino della Juve è finito anche Pellegrini, che a Roma non sta trovando spazio.

Sempre attento ai giovani talenti, dunque, Marotta non si è lasciato sfuggire il belga della Samp. Un colpo per il futuro, come spesso fa la Juve. Al momento l'affare non è ancora ufficiale, ma, stando al Corriere dello Sport, ormai è cosa fatta. Restano da limare alcuni piccoli dettagli legati probabilmente ad alcune contropartite tecniche da inserire nella trattativa.



Ma Praet non è l'unico giocatore di talento che i bianconeri stanno cercando di assicurarsi. Sul taccuino di Marotta, infatti, c'è anche un altro nome caldo. Si tratta di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti ad acquistare l'ex Sassuolo se la Roma dovesse decidere di "sacrificarlo" per fare casa, allungando la lista degli italiani in rosa. Come per Praet, la clausola di Pellegrini è di 25 milioni, ma il giocatore ha diversi estimatori anche all'estero. La Juve pensa sempre al futuro.