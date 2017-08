Juve, fallito l'assalto a Schick

25 agosto 2017

Il ritorno della Juventus su Patrik Schick è stato un lampo di fine agosto nel mercato. Ma l'offerta da 30,5 milioni che ha confermato quella presentata a giugno, non è bastata per convincere la dirigenza bluerchiata. Vertice a Genova con fumata nera. La Samp per chiudere ha chiesto 40 milioni ricevendo il no di Marotta. Se ne riparlerà nella prossima sessione di mercato, se il giocatore non lascerà la società blucerchiata.