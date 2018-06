Juve, è fatta per Emre Can: contratto di 4 anni

1 giugno 2018

Dopo Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, quindi, la Juve mette a segno il terzo acquisto. Un rinforzo ancor più importante dei precedenti: nella rosa di Max Allegri, infatti, Emre Can rappresenterà una certezza per le prossime stagioni. Centrocampista tedesco forte sia in interdizione che in fase di costruzione, 24 anni compiuti a gennaio, è cresciuto calcisticamente nel Bayern Monaco prima di trasferirsi al Bayer Leverkusen nel 2013, nell'estate del 2014 il trasferimento in Premier League.



Colonna del Liverpool nelle ultime due stagioni, ha attirato su di sé le attenzioni di molti top club europei anche per il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Juventus era sulle sue tracce da almeno un anno e mezzo e non se lo è lasciato sfuggire. Dopo Pirlo, Pogba e Khedira, sarà il quarto centrocampista di assoluto livello acquistato dalla coppia Marotta-Paraatici senza spendere un euro. E Allegri può esultare.