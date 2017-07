Juve e Douglas Costa vicinissimi. Rummenigge: "Trattativa a buon punto"

10 luglio 2017

Vicini. Anzi, vicinissimi. Tra la Juve e Douglas Costa le distanze sono ormai ridotte al nulla. La conferma è arrivata direttamente da Karl-Heinz Rummenigge , ad del Bayern Monaco : "La trattativa per Douglas Costa con la Juventus è a buon punto, i segnali sono positivi”. Insomma, mancano ancora dei dettagli (si discute sulla formula del prestito e del riscatto, per una affare che tra quota fissa e bonus arriverà molto vicino ai 50 milioni) ma la chiusura è sempre più prossima.

Tanto che Beppe Marotta a ore volerà a Monaco per chiudere la trattativa: l'accordo prevede il prestito a 6 milioni di euro, con riscatto obbligatorio a 40. Mercoledì Douglas Costa dorebbe essere a Torino per visite e firma.



L'esterno brasiliano intanto ha fatto ritorno in Germania, Monaco di Baviera per la ripresa degli allenamenti con il suo club e ha comunicato alla dirigenza tedesca e allo stesso Carlo Ancelotti la sua volontà di voler andare alla Juve: "Confermo che stiamo trattando con la Juve - ha aggiunto Rummenigge - non c'è alcun accordo da comunicare ma è possibile che venga raggiunto. Lui ci ha fatto presente che vuole andare via, e noi abbiamo accettato questa sua volontà".