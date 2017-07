Juve, Dybala: "Se resto? Prima decide la società"

27 luglio 2017

Il futuro di Paulo Dybala sembra ancora legato alla Juventus, anche se le ultime voci che lo vorrebbero al Barcellona stanno spaventando i tifosi. La "Joya", dal canto suo, rimanda ogni decisione al club. "Se resto al 100%? Sto bene qui, ma se arriva un'offerta, prima dipende dalla società e poi da me... ", ha detto a Premium Sport. Anche se lui sembra pensare solo alla Signora: "Mi trovo bene e mi allenerò al massimo per disputare una grande stagione".

Insomma, la Juve stia tranquilla, ma non troppo. Perché la scintilla che potrebbe incendiare il mercato è in mano al Psg, a Neymar e al Barça. E se si dovesse accendere, allora potrebbe scatenarsi una reazione a catena dall'esito non scontato. L'impressione è che Dybala stia bene a Torino, ma se dovesse arrivare l'offerta irrinunciabile, cosa accadrebbe?



Intanto, anche il giovane argentino guarda alla stagione juventina che ha regalato la prima vitttoria proprio contro i parigini. "È stata una bella partita, utile per allenarci fisicamente e per conoscere i compagni nuovi. Sono appena arrivati, ma il mister riuscirà a farli integrare nel gruppo".