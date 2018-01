Juve, Dybala e Chiellini nel mirino di United e City

7 gennaio 2018

Il City, che sta dominando la Premier con 15 punti di vantaggio sui cugini dello United, è a caccia di un difensore per rinforzare un reparto che ancora non convince Guardiola. In passato gli inglesi avevano effettuato alcuni tentativi per Bonucci (quando era in bianconero), mentre ora c'è Chiellini sul taccuino del tecnico spagnolo.



Sempre a Manchester, ma sponda Red Devils, sono fortemente interessati a Dybala, ieri finito k.o. durante il match in casa del Cagliari. Un infortunio al quale avrebbero assistito alcuni emissari dello United, visto che la stampa britannica riferisce di alcuni osservatori presenti in tribuna per seguire da vicino l'argentino per conto del club inglese. Praticamente impossibile, comunque, che la Juve scelga di cedere i due giocatori a metà stagione, visto che c'è un campionato da difendere e una Champions da provare a vincere. Ogni discorso, con ogni probabilità, verrà dunque rinviato in estate e l'affare Bonucci con il Milan dimostra che - come più volte ribadito da Marotta - nessuno sarà trattenuto contro la propria volontà.