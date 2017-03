Juve, doppia minaccia inglese: il City su Kolasinac, il Chelsea tenta Bonucci

23 marzo 2017

Doppia minaccia inglese per la Juve. Per Bonucci e per Kolasinac . Ne scrivono i tabloid londinesi e il quotidiano tedesco Bild. Procediamo con ordine. Per Bonucci il discorso è semplice: il Chelsea di Conte, pronto a tornare in Champions dopo aver trionfato in Premier, vuole il centrale bianconero e fa leva sul dissidio tra il giocatore e Allegri. Se il tecnico resta, Leo parte. Per Kolasinac , esterno dello Schalke, il pericolo è Guardiola che lo vuole portare al City.

Il bosniaco dello Schalke, col contratto in scadenza, è stato a un passo dai bianconeri nel mercato di gennaio. Tanto vicino, vista poi la mancata chiusura dell'affare, da dare comunque per scontato un suo approdo a Torino in estate. Ora però scrive la Bild, l'ingresso del club inglese cambia la situazione: a favore di Guardiola gioca la forza economica dei Citizens, disposti a offrire a Kolasinac - così si legge - un contratto da circa sei milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepisce attualmente in Germania.



Discorso diverso per Bonucci, il cui futuro è legato a quello di Allegri. Così almeno pensano a Londra, tanto da essere certi che una eventuale permanenza del tecnico bianconero porterebbe all'addio del centrale azzurro. Non più in direzione Manchester ma verso Stamford Bridge per riabbracciare Conte al Chelsea.