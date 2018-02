Juve, Darmian prenotato per la prossima stagione

23 febbraio 2018

Non è mai ferma la Juve, che è concretamente già al lavoro per i rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei principali obiettivi è Matteo Darmian, seguito con attenzione da tempo e pronto a lasciare il Manchester United dopo un'annata con Mourinho (sin qui) non troppo semplice. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2019 e per Allegri sarebbe il sostituto perfetto di Lichtsteiner, che non rinnoverà.

Darmian, a Manchester dal 2015, in questa stagione al momento ha collezionato soltanto 12 presenze, di cui soltanto 4 in Premier e 3 in Champions. Uno spazio limitato quello concessogli da Mourinho, con cui il feeling non è mai esploso. Ecco perché il terzino azzurro, che ha il contratto in scadenza nel 2019, è ormai intenzionato a cambiare aria e, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juve è in pole per la prossima stagione.



Darmian, che a Torino (sponda granata) ha già giocato dal 2011 al 2015, è pronto a tornare in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra e il corteggiamento della Juve - sul giocatore da diverso tempo - pare abbia ormai convinto definitivamente l'esterno a raccogliere l'eredità di Lichtsteiner.