Juve, dall'Inghilterra: "Pellegrini se Allegri va al Chelsea"

9 febbraio 2016

Da settimane dall'Inghilterra si susseguono le voci su Allegri, Conte e la panchina del Chelsea. Ad allungare la lista si è messo anche il Daily Express, che rilancia le sue indiscrezioni: se Allegri dovesse lasciare la Juve per trasferirsi ai Blues, allora potrebbe essere Manuel Pellegrini il suo sostituto. Il cileno lascerà il ManCity a fine stagione, quando sarà rimpiazzato da Guardiola, e sarebbe tra i candidati per trasferirsi a Torino.

Solo voci, tutte da verificare, ma la realtà dei fatti è che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più insistenti. Allegri da parte sua continua a ripetere di aver un contratto fino al 2017 e di sicuro alla Juve sono contenti di queste sue due stagioni. Comunque sia, l'allenatore toscano e la dirigenza bianconera si troveranno prima della fine della stagione per parlare di futuro, anche perché a Marotta non piace inziaire un campionato con l'allenatore in scadenza. Solo allora sapremo con certezza se il matrimonio andrà avanti o se la Vecchia Signora dovrà trovarsi un nuovo amore. Se arriverà dal Sudamerica o da qualche altro angolo del Pianeta, è presto per saperlo.