Juve-Cristiano Ronaldo, il Real dice sì: in Spagna sono sicuri

03/07/2018

Il sogno può davvero diventare realtà. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava essere una boutade di mercato, si è trasformata in una trattativa vera e propria. Agnelli e Marotta stanno lavorando per portare a Torino il fuoriclasse portoghese. L'affare sarebbe clamoroso e avrebbe queste cifre: 100 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid e 120 milioni d'ingaggio per quattro anni per accontentarlo. Numeri esagerati? Bah, Due anni fa per avere Higuain la Juve pagò 91 milioni... Il sogno della Juve è quello di conquistare la Champions League e chi meglio di CR7, già cinque volte vincitore, può aiutare la causa bianconera?

L'INGAGGIO DI RONALDO, 30 MLN ALL'ANNO

In Spagna sono certi che il Real accetterà l'offerta della Juventus. Cristiano Ronaldo ha infatti deciso di lasciare Madrid e, come riferito da 'El Chiringuito', non si tratta di una questione di soldi. Dopo nove anni di trionfi e record sbriciolati, CR7 vuole una nuova avventura e la Juventus è il club che più lo ha convinto in queste ultime settimane. Agnelli pare abbia convinto i blancos con 100 milioni di euro, ma la parte più impegnativa riguarda l'ingaggio. Marca, quotidiano spagnolo vicino alla casa merengue, scrive in prima pagina che l'offerta della Juve è di 120 milioni netti per quattro anni, quasi 240 lordi. Ossia 30 milioni di euro all'anno. Cifre che fino a oggi il calcio italiano non si è neanche mai sognato. Basti pensare che il calciatore più pagato in Serie A è attualmente Higuain che guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione. Follia? Forse, per un giocatore di 33 anni, ma la Juve vuole sconvolgere gli equilibri del calcio europeo per andare all'assalto di quella coppa lì, quella dalle grandi orecchie.