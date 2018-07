Juve-Cristiano Ronaldo: È UFFICIALE

10/07/2018

Sembrava impossibile e, invece, la Juventus ce l'ha fatta. Ha messo a segno quello che si può tranquillamente definire l'affare del secolo. Dieci luglio 2018 è una data storica. Euforia a Torino per l'ufficialità del portoghese, complimenti ad Andrea Agnelli, Beppe Marotta e Fabio Paratici che hanno strappato il sì del numero 7. Una trattativa lunga e difficile, una settimana per convincere il Real Madrid a privarsi del suo giocatore più forte. Accordo raggiunto a quota 100 milioni di euro e va da sé che il giocatore più pagato della storia bianconera e della Serie A. Cifre mostruose per un affare che si aggira sui 400 milioni di euro tra cartellino, commissioni e ingaggio con relative tasse.



Per la fumata bianca è stata decisiva la volontà proprio di Cristiano Ronaldo che era alla ricerca di una nuova sfida. Dai malumori con Perez e tutto l'ambiente Blancos, la tentazione bianconera nella testa del portoghese è nata dopo la finale di Champions League di Kiev e dopo l'inchino allo Stadium. Quella sera in cui, dopo aver alzato al cielo la quinta Champions League, aveva aperto all'addio. CR7 ha annusato la fine di un ciclo Real dopo 9 anni di trionfi e Agnelli, supportato dal procuratore Mendes, ha colto la palla al balzo. Ora Allegri ha un campionissimo in rosa che si unisce ad altri campioni: questa è la Juventus più forte di sempre. Adesso c'è solo una missione: oltre al campionato, bisogna conquistare la Champions. A Torino non si possono più nascondere.



Ora Cristiano Ronaldo è atteso a Torino all'inizio della settimana prossima dopo aver terminato le sua vacanze in Grecia a Costa Navarino, lì dove Agnelli lo ha raggiunto per dargli di persona il suo benvenuto. All'Allianz Stadium si lavora per la presentazione in grande stile, gli store sono pronti a vendere la maglia numero 7 del portoghese (Sì, Cuadadro gliel'ha ceduta...) e c'è da scommettere che saranno presi d'assalto. Cristiano Ronaldo è della Juventus.