Juve, countdown Golovin: vicino l'accordo con il CSKA Mosca

13/06/2018

"Molto più di un'ipotesi". Anche Beppe Marotta l'ha ammesso: la Juventus fa sul serio per Aleksandr Golovin. L'ad della Juventus, dopo essere uscito allo scoperto, sta accelerando la trattativa che nei prossimi giorni dovrebbe portare in bianconero il 22enne talento russo, abile mezzala capace però di ricoprire più ruoli (abile anche come trequartista). Il costo dell'operazione si aggirerà sui 20 milioni di euro.