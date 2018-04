Juve, Chiellini a Istanbul: lo vuole il Fenerbahce

29 aprile 2016

Giorgio Chiellini a Istanbul. C'entra il mercato? Possibile. Il difensore bianconero - qui fotografato in compagnia di un giornalista locale - è stato "pizzicato" nella capitale turca: sulle sue tracce c'è il Fenerbahce che ha individuato nel difensore bianconero il centrale giusto per prendere il posto del portoghese Bruno Alves, in scadenza di contratto il 30 giugno. Una eventuale trattativa molto complicata però, visto che la Juve non ha alcuna intenzione di lasciar partire Chiellini.