Juve, Bentancur a Torino: l'uruguagio al JMedical per le visite mediche

3 aprile 2017

Rodrigo Bentancur in Italia, per la precisione a Torino, sua prossima città d'adozione: il centrocampista uruguagio si è infatti recato al JMedical per svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juve. A darne notizia è stato lo stesso club bianconero postando le foto del calciatore stesso. Va ricordato che l'operazione Bentancur risale all'affare Tevez-Boca Juniors: la Juve lo ha ora acquistato per 9,5 mln più bonus.