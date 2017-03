Juve-Bayern, non solo Benatia e Coman: ecco Douglas Costa

10 marzo 2017

La questione Vidal fu affrontata e risolta senza intoppi. Ora restano sul tavolo quella relativa a Coman e ancora il prestito di Benatia: situazioni che tra il riscatto del francese (a carico dei bavaresi) e quello del marocchino Juve e Bayern dovranno risolvere la prossima estate. Ma sul piatto, secondo la Bild, si sarebbe aggiunto ora anche un altro nome: quello di Douglas Costa.



Il quotidiano tedesco scrive infatti che il club bianconero avrebbe già avuto i primi contatti con l'esterno ex Shakthar, puntando sulla presunta voglia del brasiliano di lasciare la Germania (già a gennaio avrebbe avuto l'occasione per trasferirsi in Cina).



La Juve avrebbe così provato a sondare la disponibilità dell'attaccante a trasferirsi in Italia, prospettandogli uno stipendio da top player, superiore a quello percepito oggi al Bayern. Ma dopo essere stato acquistato nel 2015 per 30 milioni e con un contratto che scadrà nel 2020, l'ostacolo maggiore è sicuramente il prezzo del cartellino. I tedeschi non intendono scendere sotto i 40 milioni.