Juve, André Gomes insidia il sogno Strootman

22 agosto 2017

Il caso Marchisio sembra essere rientrato, ma la Juventus resta a caccia di un forte centrocampista. Matuidi non basta e Allegri vuole un altro rinforzo in mezzo al campo. In cima alla lista dei desideri c'è sempre Kevin Strootman e ora c'è un piccolissimo spiraglio. Pallotta, contattato da Marotta, ha fissato il prezzo per l'olandese: 43 milioni di euro. Indiscrezione de La Stampa. Nessun margine di trattativa e i bianconeri stanno facendo i conti. Difficile l'inserimento di Cuadrado nell'affare perché i giallorossi, per il momento, non sono intenzionati ad accettare contropartite tecniche. La pista resta comunque calda e l'olandese attende con serenità gli sviluppi, ossia non forzerà la mano per andare a Torino.



A Torino, però, hanno già anche individuato l'alternativa. Sono scese le quotazioni di Renato Sanches ed è tornato di moda André Gomes. Il centrocampista portoghese, inseguito a lungo la scorsa estate, può essere la giusta opportunità per i bianconeri. Dopo un anno di Barcellona in chiaroscuro l'ex Valencia cerca il riscatto. L'obiettivo di Marotta è quello di portarlo in Italia in prestito con diritto di riscatto. Condizioni che i blaugrana potrebbero accettare per non fare una minusvalenza a bilancio. BIsogna rigore, infatti, che il giocatore solo un anno fa è stato pagato 30 milioni di euro più 20 di bonus.



Allegri avrà un rinforzo a centrocampo e non perderà Marchisio. I bianconeri hanno fatto sapere che il Principino è incedibile e il padre-agente gli ha fatto eco. Per ora, caso rientrato ma Chelsea e Milan restano sempre alla finestra.