Juve, Allegri: "Ho detto no al Real, Higuain spero resti"

13/06/2018

Il tentativo del Real, dunque, c'è stato per Allegri. Ma il sogno blancos non ha fatto vacillare le certezze di Max, che ha scelto di mantenere la parola data ad Andrea Agnelli. "Diciamo che la decisione di rimanere alla Juventus era già stata presa - ha precisato -. Se dovessi andare via, il primo a saperlo sarà il Presidente oppure sarà lui a dirmi che vuole cambiare allenatore". "La Juve è uno dei club più forti al mondo - ha continuato Allegri -. La squadra tutti gli anni si rinnova e ed è competitiva per vincere". "La Juventus è da quattro anni nelle prime d'Europa e quindi bisogna continuare a migliorare il percorso che abbiamo iniziato quattro anni fa e sono molto contento di farlo insieme al Presidente, insieme a Marotta a Paratici e a Nedved e a tutti quelli che lavorano nel club - ha proseguito - La Juve è un club ambizioso e il Presidente ancora di più".



Poi qualche battuta sulla prossima stagione. "Abbiamo azzerato tutto ciò che è successo la scorsa stagione, ripartiamo da zero ma vogliamo lottare per scudetto e Champions League. Napoli, Inter e Roma saranno le nostre avversarie per lo scudetto, l'arrivo di Ancelotti al Napoli è un valore aggiunto ma perdiamo Sarri". Infine bocca cucita sul mercato: "Milinkovic Savic e Cancelo sono due bei giocatori ma non ne parlo perché non sono nostri. Golovin? Mi dicono che è bravo ma non lo so...".