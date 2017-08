Juve, allarme difesa: caccia a Cancelo e Garay

6 agosto 2017

Una tiratina di orecchie alla squadra, distratta e recidiva ("Prendiamo sempre gli stessi gol") e un messaggio nemmeno troppo in codice alla società. Se all'indomani della cessione di Leonardo Bonucci al Milan, in casa Juve la convinzione comune era che un acquisto in difesa non fosse la priorità, i segnali arrivati da Wembley, dove i bianconeri hanno preso una discreta lezione dal Tottenham e incassato un brutto 2-0, stanno costringendo i campioni d'Italia a rivedere i piani e rivalutare con attenzione le prossime mosse di mercato. Allegri, che mai, ma proprio mai, parla a caso, l'ha messa un po' sull'ironia, ma non ha nascosto un certo disappunto per le ultime prestazioni della sua linea difensiva. Che, in effetti, non solo è uscita con le ossa rotte dalla sfida a Kane, ma è arrivata a quota 7 gol subiti nei 4 match di spessore - Barcellona, Roma, Psg e Tottenham - fin qui giocati. Il che, in sintesi, se al 6 di agosto non fa esattamente scattare l'allarme, fa se non altro alzare le antenne in vista della prima sfida importante della stagione, vale a dire l'appuntamento con la Supercoppa di domenica prossima.