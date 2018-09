Juve, Agnelli annuncia un ‘nuovo CR7’: ecco tutti i possibili colpi

18/09/2018

Dopo Cristiano Ronaldo , in casa Juventus ci hanno preso gusto nel piazzare grandi colpi dal sapore internazionale. I dirigenti bianconeri sanno bene che per affermarsi nel panorama Mondiale è necessario avere dei campioni in squadra dal tasso tecnico alto ma soprattutto imprevedibili in modo tale da non dare punti di riferimento agli avversari. Agnelli, in una intervista al Financial Times, ha tracciato un identikit molto chiaro del prossimo super-acquisto targato Juventus: “Dobbiamo essere in grado di conquistare il prossimo Cristiano, ma all'età di 25 anni . Pianificheremo, uno dopo l’altro, gli ultimi passi rimanenti per diventare i numeri uno ".

I tifosi bianconeri già sognano ed hanno iniziato a tirare in ballo tanti nomi: il più comune è ovviamente quello di Milinkovic-Savic, 23 anni ed in forza alla Lazio. Di lui piace la forte fisicità abbinata ad una qualità invidiabile: la stessa che si può intravedere anche nei piedi di Federico Chiesa che sta illuminando gli occhi dei supporters della Fiorentina. Se poi lasciamo l’Italia il portafoglio dei possibili grandi colpi si amplia enormemente e fa una prima tappa in Spagna dove viene subito in mente Marco Asensio del Real Madrid, protagonista di alcuni gol da sogno con la Spagna nella Nations League. Sempre nella penisola iberica troviamo il duttile centrocampista dell’Atletico Madrid Saul Niguez apprezzattissimo per la sua capacità nel palleggio unita ad una forte predisposizione agli inserimenti in area di rigore.



Anche in Premier League non manca la scelta: Gabriel Jesus e Dele Alli sono i due talenti più puri under 25 che potrebbero esplodere a breve senza dimenticare il tedesco Sanè nel quale si intravedono grandi qualità soprattutto in velocità. Una caratteristica che non manca di certo ad un Mbappè, probabilmente il vero sogno segreto di Agnelli. Se guardiamo bene nel Psg troviamo un altro potenziale asso come Timothy Weah, figlio d’arte, che si è reso protagonista nelle amichevoli estive. Rashford e Dembelè sono due da non sottovalutare: l’età è dalla loro parte e possono fare grandi cose.