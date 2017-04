Juve, accelerata per James Rodriguez: c'è l'offerta al giocatore

5 aprile 2017

La Juve pianifica il futuro e si prepara ad affondare il primo colpo importante per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "OK Diario", i bianconeri avrebbero presentato un'offerta a James Rodriguez per anticipare la concorrenza di Barcellona e Manchester United. Se il colombiano dovesse accettare, Marotta & Co' poi proverebbero a trattare il cartellino del giocatore col Real Madrid.

L'assalto bianconero per James, dunque, è partito. In Spagna sono certi: i bianconeri avrebbero fatto il primo passo per sondare il terreno col calciatore e capire la fattibilità dell'operazione. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sulle cifre, ma l'impressione è che la Juve abbia messo sul piatto uno stipendio da top player. Acquistato per 80 milioni di euro, del resto, il gioiello dei Blancos per lasciare Madrid avrà bisogno di argomenti importanti. Che, tradotto, vuol dire molti soldi.



Oltre all'ingaggio, però, sulla bilancia peserà anche il progetto tecnico. Dopo una buona stagione, al Real quest'anno James Rodriguez non ha trovato molto spazio. Zidane continua a preferirgli Izco e il colombiano potrebbe decidere di fare pressione per essere ceduto al miglior offerente. Sul giocatore, del resto, da qualche tempo ci sono anche Barcellona e alcuni club di Premier. Una concorrenza agguerrita, che la Juve ha deciso di anticipare presentando al giocatore in largo anticipo la sua offerta contrattuale. Basterà per convincerlo?