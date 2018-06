Juve a un passo da Cancelo, l'intesa è vicina

19/06/2018

Sembra costruirsi sull'asse Italia-Spagna il mercato della Juve . Per un Cancelo che potrebbe arrivare dal Valencia, c'è un Pjanic sempre più nel mirino del Barcellona. Ma andiamo con ordine e partiamo dal pressing blaugrana per il centrocampista bianconero. Secondo i giornali catalani, infatti, il Barça avrebbe già avviato i primi contatti con il bosniaco, mostrando forte interesse. Miralem Pjanic sta bene a Torino, ma non avrebbe detto "no" a una eventuale proposta di trasferimento. Adesso il Barcellona dovrà convincere la Juve a privarsi di uno dei suoi perni. Non facile, a meno che non arrivi l'offerta irrifiutabile per un giocatore che viene valutato almeno 65 milioni di euro...

E' decisamente più fattibile, se non quasi fatto, il discorso per Joao Cancelo. Marotta e Paratici si sarebbero decisi ad accontentare il Valencia, che chiede 40 milioni per l'esterno reduce dalla positiva esperienza in prestito all'Inter. Ancora da definire, però, l'offerta. Due le ipotesi: la prima prevede 35 milioni subito più bonus al raggiungimento di determinati risultati, la seconda, decisamente più favorevole perché dovuta alla necessità dei valenciani di incassare entro fine mese dei contanti per far quadrare i conti, si basa su 10 milioni con obbligo di riscatto per altri 30. Si potrebbero ormai tradurre come "dettagli" di una trattativa che ha tutti i contorni per andare brevemente a buon fine.