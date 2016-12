Juve, Marotta: "Potenza di fuoco, possibili altri colpi alla Higuain"

22 dicembre 2016

Aspettiamoci un'altra estate con la Juve regina del mercato . Parola di Beppe Marotta, che non nasconde che la " potenza di fuoco ", come l'ha definita, dei bianconeri sul mercato è così grande da permettere altri investimenti come quelli di Higuain e Pjanic . "Fino a qualche anno fa non potevamo nemmeno pensare di investire una cifra come quella per il Pipita. Ma grazie al lavoro di Andrea Agnelli ora possiamo pensare a colpi molto importanti".

Marotta ha innanzitutto fatto luce sulle mosse di mercato di gennaio della Juventus. La prima è un'operazione già conclusa, solamente da ufficializzare all'apertura del calciomercato. Si tratta di Caldara, acquistato dall'Atalanta e che diventerà bianconero solo nel 2018: "È un giovane interessante che potremmo mettere di fianco a Rugani. Siamo alle fasi conclusive".



Differente il discorso per il centrocampo, reparto che necessita di rinforzi: "Sì, stiamo pensando a quella zona del campo. Ma non è facile trovare giocatori all'altezza della Juve che siano trasferibili in inverno". I nomi che circolano sono quelli noti. Witsel, su tutti: "La situazione è di stallo - spiega Marotta -. Stiamo facendo anche delle valutazioni: si libererà dallo Zenit gratis tra cinque mesi, mentre per averlo subito dovremmo sborsare una cifra che si tradurrebbe in una spesa di circa un milione al mese per i prossimi sei mesi".



Marotta non smentisce l'idea N'Zonzi: "Con il Siviglia abbiamo un ottimo rapporto e sì, è normale fare dei sondaggi. Dahoud? Sono tanti i giocatori sui quali abbiamo puntato l'attenzione". Chi sicuramente non arriverà, anche perché è diretto al Psg, è Draxler, che ha rotto con il Wolfsburg: "Due anni fa rifiutò la Juve e il fatto ci diede molto fastidio. Guardiamo altrove, non a chi ci ha detto no".



Se la "potenza di fuoco" è così grande, quindi, in estate ci si aspetta un colpo "galactico", magari James Rodriguez: "Bisogna rispettare certi equilibri, ma noi vogliamo collocarci tra i top club al mondo". Non solo James, quindi, nel mirino dei bianconeri. I nomi pesanti per il centrocampo sono dunque tanti. Il primo è quello di Verratti, che sembra avere la Juve nel destino da diversi anni. Poi c'è quello di Rakitic, che sta attraversando un momento difficile al Barcellona. E infine Toni Kroos e Isco, sponda Real Madrid.