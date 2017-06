Juve, è Schick il primo rinforzo

10 giugno 2017

Dopo giorni di attesa si concretizza il primo colpo di mercato della Juventus. Dopo l'accordo con il giocatore è arrivata anche l'intesa tra Sampodoria e i bianconeri per il passaggio di Patrick Schick alla corte di Massimiliano Allegri. Nel primo pomeriggio, i due club, in Lega per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A, hanno trovato l'accordo. Il tecnico trova così nel giovane talento della Repubblica Ceca una valida alternativa in attacco.