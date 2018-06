Juve, è il giorno di Perin: visite al JMedical

8 giugno 2018

A Torino, sponda bianconera, è il giorno di Mattia Perin. Il portiere della Nazionale è arrivato alle 9:45 al JMedical per sostenere le visite mediche di rito in vista del trasferimento alla Juve. Ad accoglierlo un gruppo di tifosi con cui l'ex estremo difensore del Genoa si è intrattenuto per fare qualche foto e firmare autografi. Per Perin inizia l'avventura bianconera.