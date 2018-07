Juve, il Cristiano Ronaldo Day: rivivi la giornata Visite mediche, firma, incontro con la squadra e prima conferenza stampa Facebook

16/07/2018

Tempo reale

Che entusiasmo per il CR7 Day. A meno di una settimana dall'annuncio ufficiale, Cristiano Ronaldo entra a far parte del mondo Juve con la sua prima vera giornata in bianconero. Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Caselle e la cena con i dirigenti della Signora, il portoghese è arrivato poco prima delle 10 al J Medical per le visite mediche. Poi il trasferimento alla centro sportivo della Continassa dove ha stretto la mano ad Allegri e ha incontrato i nuovi compagni. Poi la conferenza stampa di presentazione allo Stadium. In serata, la partenza per Madrid per ancora paio di settimane di vacanza: Ronaldo si unirà al gruppo bianconero a fine mese.

CR7 IN CONFERENZA: FOTO AI TANTI GIORNALISTI Moltissimi i giornalisti accreditati alla conferenza di presentazione. Così, Cristiano Ronaldo ha voluto immortalare il momento con il suo smartphone prima di iniziare a parlare.



QUANTI TIFOSI ALLO STADIUM PER CRISTIANO RONALDO

PRIMO INCONTRO CON ALLEGRI E I NUOVI COMPAGNI Piacere di conoscerti, @Cristiano! 🤝



Il dietro le quinte dell'incontro con i nuovi compagni e il nuovo Mister al JTC. 😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/IQgdm212Zw — JuventusFC (@juventusfc) 16 luglio 2018

VISITE FINITE, ORA ALLA CONTINASSA Cristiano Ronaldo ha terminato attorno alle 15.30 le visite mediche di rito e dopo aver lasciato il J Medical si è diretto al centro sportivo della Continassa per incontrare nuovi compagni e Allegri. . A salutare il giocatore due ali di tifosi, che ne hanno atteso l'uscita.

IL BENVENUTO DEI RAGAZZI DEL SUMMER CAMP Anche i ragazzi dello #JuventusSummerCamp di Folgaria hanno voluto dare il benvenuto a @Cristiano... #CR7DAY#CR7JUVE pic.twitter.com/yfy7NDKuqH — JuventusFC (@juventusfc) 16 luglio 2018

PAUSA PRANZO, POI ANCORA VISITE Le visite mediche di Cristiano Ronaldo proseguiranno dopo la pusa pranzao. Attorno a metà pomeriggio, poi, il portoghese si trasferirà alla sede della Continassa per firmare il contratto e salutare i suoi nuovi compagni.

RONALDO CANTA "JUVE, JUVE" Cristiano Ronaldo canta "Juve, Juve" al suo ingresso al J Medical. La particolare esultanza dell'attaccante portoghese è immortalata nel video che la Juventus ha postato sul suo sito internet e sui social. Alzate il volume bianconeri! @Cristiano: "Juveee! Juveee!"



Musica per le nostre orecchie! #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/GCYtbXtGnY — JuventusFC (@juventusfc) 16 luglio 2018

I TIFOSI SI SPOSTANO ALLA CONTINASSA Un centinaio di tifosi bianconeri si è spostato all'ingresso del nuovo centro sportivo della Juventus, nell'area della Continassa per attendere Cristiano Ronaldo, ora impegnato al JMedical nelle visite mediche. La visita al centro sportivo e alla sede bianconera è la seconda tappa della giornata dell'attaccante portoghese che alle 18.30 verrà presentato alla stampa, nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium.

ANCHE UNA NONNA TRA I TIFOSI: "SE NON FOSSI COSI' VECCHIA..." "Ronaldo? E' proprio un bel ragazzo, se non fossi così vecchia gli farei il filo...". C'era anche nonna Felicina, "juventina sfegatata" e "tanti anni che non ricordo più neanche io quanti", tra i tifosi che hanno salutato l'attaccante portoghese davanti al J Medical. "Ho portato mio nipote Matteo, che è tifoso della Juve come mio figlio - spiega - Cosa cucinerei a Ronaldo? Una bella parmigiana e un pollo arrosto...".

IN CORSO LE VISITE MEDICHE Visite mediche in corso per Cristiano Ronaldo. Dopo l'abbraccio dei tifosi, l'attaccante portoghese ha fatto ingresso al J Medical per i test fisici di rito prima della firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore si recherà poi alla Continassa, per un primo contatto con la cittadella bianconera. Alle 18.30 l'appuntamento con la stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

IL DIETRO LE QUINTE L'esclusivo dietro le quinte dell'incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical!



Come vi sentite?



Segui il #CR7DAY live https://t.co/xXOtaelxuU#CR7JUVE pic.twitter.com/R42yljbbbV — JuventusFC (@juventusfc) 16 luglio 2018

A UN BAMBINO IL PRIMO AUTOGRAFO E' un bambino il primo tifoso della Juventus ad avere ricevuto l'autografo di Cristiano Ronaldo. Davanti al J Medical, dove sono previste le visite mediche, l'attaccante portoghese ha ricambiato l'abbraccio dei tifosi della Juventus con un saluto con la mano, pollice all'insù in segno di soddisfazione. Poi si è avvicinato alla folla per alcuni selfie e qualche autografo. Il primo, appunto, ad un bambino biondo che lo attendeva prima delle transenne.

CRISTIANO RONALDO EMOZIONATO Elegantissimo in abito scuro, CR7 non si è risparmiato nei confronti dei suoi nuovi fan firmando autografi sulle maglie e scattando selfie. Pollice alzato, sorridente ma visibilmente emozionato, Ronaldo ha fatto successivamente fatto il suoi ingresso nella struttura medica bianconera per iniziare le visite di rito.

I TIFOSI: "PORTACI LA CHAMPIONS" Bagno di folla per Cristiano Ronaldo, che si sta concedendo ai primi selfie con i tifosi della Juventus assiepati a migliaia di fronte al J Medical. "Ronaldo portaci la Champions", il coro con cui l'attaccante portoghese è stato accolto.

RONALDO E' ARRIVATO AL J MEDICAL Poco prima delle 10 Crisitano Ronaldo è arrivato al J Medical, dove ha trovato ad accoglierlo una folla straripante di tifosi entusiasti. Prime foto e autografi da juventino per lui.

RONALDO A SORPRESA ALLA CONTINASSA Cristiano Ronaldo sarebbe arrivato a sorpresa al centro sportivo della Continassa, prima di recarsi al J Medical. Potrebbe esserci quindi già un primo contatto con i suoi nuovi compagni.

ARRIVATI I MEDICI E I MEMBRI DELL'UFFICIO STAMPA JUVE Sono arrivati poco dopo le 9 i medici e i membri dell'ufficio stampa della Juve, segno che tra poco toccherà al grande atteso. Il suo arrivo è previsto intorno alle 10.

TIFOSI GIA' IN ATTESA AL J MEDICAL Grande attesa all'esterno del J Medical, dove tanti tifosi e media di tutto il mondo si sono radiunati per accogliere Cristiano Ronaldo. Si parla già di alcune migliaia di persone, tra cui anche alcuni portoghesi. La zona dove è previsto l'arrivo del giocatore è presidiata da forze dell'ordine e steward. Per accedere al piazzale davanti al J Medical i tifosi devono superare i controlli ai metal detector allestiti per l'occasione.

