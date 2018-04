Isco allontana la Juve: "Sono molto felice al Real Madrid"

28 marzo 2016

La scorsa estate Isco è stato l'obiettivo numero uno di Allegri per rinforzare la Juve. L'elevato costo del cartellino, però, non ha mandato in porto l'operazione, che a Torino vorrebbero ritentare a giugno. Il centrocampista del Real Madrid è consapevole della corte bianconera, ma per ora resta sulle sue. "Io alla Juve? Sono molto felice al Real Madrid e vorrei tanto poter onorare il mio contratto con il club merengue", ha detto.