Intreccio Juve-Milan: Higuain in prestito e scambio Bonucci-Caldara

Juve e Milan stanno trattando senza sosta per trovare una soluzione che faccia tutti contenti: i due club, Bonucci , Caldara e Higuain. Nella complessa operazione sull'asse Torino-Milano, potrebbe essere proprio il Pipita la chiave per aprire tutte le porte. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'attaccante argentino potrebbe trasferirsi in rossonero con la formula del prestito oneroso, fissato a circa 15/20 milioni di euro, e possibilmente obbligo di riscatto sui 30/35. Questo per consentire al giocatore di mantenere il suo attuale stipendio (da 7,5 milioni di euro) se non addirittura di aumentarlo, e per non gravare interamente e immediatamente sulle delicate casse del Diavolo con il suo cartellino. E mantenere il suo status di top player è l'unico modo per provare a convincere Higuain ad accettare una soluzione potenzialmente temporanea, in attesa di capire le reali intenzioni del Chelsea.

In questo modo Marotta e Paratici potrebbero risolvere, almeno momentaneamente, il problema Higuain, mentre il Milan, dandosi disponibile a farsi carico dell'ex Napoli, si garantirebbe un credito per avere Caldara in cambio del suo capitano in uscita. In questo caso adesso si parla di uno scambio alla pari, sulla base di una valutazione attorno ai 40 milioni di euro. Anche se la Juve, che ha ricevuto l'ok dall'agente di Bonucci su una consistente riduzione di stipendio, vorrebbe mantenrre il diritto di riacquisto del giovane ex atalantino. In alternativa, si fanno anche i nomi di Benatia e Pjaca, ma in modo più che defilato.



Il tutto, però, con sullo sfondo il Chelsea. Contemporaneamente alla trattativa con il Milan, infatti, la Juve è in costante contatto con i Blues per gli stessi nomi. Higuain e Rugani sono da tempo obiettivi di Sarri e adesso si è aggiunto anche Caldara, che pure avrebbe ricevuto un offerta per trasferirsi a Londra. A Nizza l'incontro tra Paratici e i dirigenti inglesi è considerato fondamentale per capire se si può trovare un accordo definitivo.