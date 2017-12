Il Manchester United piomba su Dybala

26 dicembre 2017

Non c'è pace per Paulo Dybala che non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia della Juventus. Le tre panchine consecutive in campionato sono un segnale eloquente, qualcosa non va. E ora anche le voci di mercato con Mourinho pronto ad approfittare del periodo d'appanamento. Secondo il Daily Star il Manchester United sarebbe in pole position per la Joya. In estate sono pronti 70 milioni di euro per i bianconeri, una cifra che sembra bassa ma i Red Devils sono fiduciosi.



In Inghilterra hanno già studiato il piano per strappare Dybala ai bianconeri. La figura chiave sarebbe quella di Javier Ribalta che da capo scout Juve è passato in estate allo United. I rapporti diretti, infatti, faciliterebbero di molto l'operazione. Club che godono di un ottimo rapporto anche dopo l'affare Pogba. Niente Real Madrid o Barcellona, nel futuro del numero 10 sembra esserci la Premier.



Voci di mercato che potrebbero destabilizzarlo ancora di più, intanto Allegri ha bisogno di recuperarlo nel più breve tempo possibile.