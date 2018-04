Il Barcellona piomba su Cuadrado

31 gennaio 2016

Cuadrado al Barcellona , a giugno. Suggestione di mercato e nulla più, indiscrezione buttata lì da Don Balon sul tramonto del mercato invernale. Tutto possibile, anche se sei mesi calcisticamente cambiano una vita e oggi, parole di Beppe Marotta , il colombiano è destinato a essere riscattato dai bianconeri. Il fatto è semmai che la trattativa con il Chelsea è appena cominciata e la distanza tra le parti è ancora ampia. Venti la richiesta dei londinesi, 13 l'offerta della Juve . In quei sette milioni, quindi, è logico che il Barcellona possa provare a inserirsi.

Lo farà davvero? Questo è impossibile o quasi prevederlo oggi. Non resta quindi che prendere per il momento atto delle dichiarazioni di Marotta e della volontà della Juve di trattenere il giocatore. Poi, chiaro, bisognerà anche riuscire a trovare un accordo con il Chelsea sperando, nel frattempo, che il Barcellona non metta sul piatto della trattativa offerte impossibili da pareggiare.