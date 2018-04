Il Real valuta Dybala: sarà assalto alla Juve?

20 gennaio 2016

Dalla Spagna arriva una voce che spaventa la Juventus: il Real Madrid ha messo nel mirino Paulo Dybala. A rivelarlo è El Chiringuito che spiega che i dirigenti dei Merengues sono rimasti stregati dalle ultime presetazioni dell'attaccante argentino. Nella testa di Florentino Perez Dybala ha superato Morata e il presidente dei Blancos potrebbe andare all'assalto dei bianconeri.



Marotta e Agnelli non hanno nessuna intenzione di vendere la Joya, questo il soprannome dell'ex Palermo, pagato in estate 40 milioni di euro. Un affare quasi impossibile perché il tempo stringe e il Real Madrid ha a disposizione solo dodici giorni di tempo per convincere la Vecchia Signora e il bomber visto il blocco del mercato per la sessione estiva e quella di gennaio 2017. Serve un'offerta monstre e solo una mega plusvalenza potrebbe far traballare qualcuno dalle parti di Torino. Per ora i tifosi della Juve possono dormire sonni tranquilli.