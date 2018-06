Higuain tra Mondiale, mercato e... maldicenze: "La gente spera sempre che ti vada male, ma..."

5 giugno 2018

La Juve lo ha messo (ufficiosamente) sul mercato. Lo scambio prospettato con Icardi ha tenuto banco per giorni. Il Chelsea, si dice, lo cerca da tempo. E il suo futuro, comunque lo si voglia vedere, è tutto da definire. Ma Gonzalo Higuain ha oggi davanti a sè un orizzonte monocromatico: non esiste altro che il giallo-oro di quella coppa che gli è sfuggita in Brasile e che ora vuole alzare in Russia. Insomma, per il bomber argentino della Juve questo è il momento di pensare esclusivamente al Mondiale. E, già che ci isamo, di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, dando un calcio a invidie e maldicenze. Così, intervistato da TNT Sports nel ritiro dell'Albiceleste, il Pipita sfoggia l'orgoglio di chi sa di avere il proprio destino tra le mani: "Non ho mai avuto dubbi riguardo al Mondiale, ho sempre voluto essere qui. Da ragazzo non mi sarei mai immaginato di giocare tre Mondiali. Disputare una Coppa del Mondo è il top per un calciatore. Le critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e orgoglioso della carriera che ho fatto e che faccio". E che, nei suoi pensieri, vuole ancora fare. Per decidere poi quale maglia indossare al ritorno dalla Russia.