Higuain, l'agente frena: "Chelsea? È felicissimo alla Juve, ha 3 anni di contratto"

04/07/2018

Ore frenetiche in casa Juve, anche se ufficialmente non si muove nulla, le bocche sono cucite e le smentite di ordinanza. Arriva Ronaldo? In attesa di notizie da Madrid, si è spalancata la porta d'uscita per Gonzalo Higuain. Il tam tam in Inghilterra è stato pesante: va al Chelsea, dove ritroverà Maurizio Sarri. E alla Juve verrano versati 60 milioni. Tutto fatto? Per niente, a detta di Nico Higuain, fratello e agente del Pipita. Intervenuto a Sky Sport, ha stoppato ogni sorta di voce riguardante il futuro dell'attaccante. Anzi, lo vede sempre e solo bianconero. "Al momento non abbiamo parlato con nessun club. Ha un contratto di ancora tre anni con la Juve: si trova benissimo a Torino, ha un rapporto splendido con la città, è a suo agio nello schema tattico. Mi dite del Chelsea? Solo voci". L'agente spiega: "È vero, ha un ottimo rapporto con Sarri e lo considera il suo padre calcistico, ma non mi risulta che Maurizio sia l'allenatore del Chelsea. E, ripeto, nessuno ci ha contattato, né dalla Juve né dall'estero".



Anzi, l'agente-fratello del Pipita spinge per un'accoppiata da urlo: Ronaldo con Higuain: "Hanno giocato 4 anni insieme al Real Madrid, e devo essere sincero: Cristiano non ha mandato nessun sms a Gonzalo in questi giorni quindi non sappiamo nulla di un suo eventuale arrivo a Torino. Certo, assieme formerebbero una grande coppia, come fu il primo anno a Madrid quando mio fratello segnò tantissimo. Sarebbe fantastico vederli assieme alla Juve". Una difesa d'ufficio o un genuino sogno di mezza estate?



Di sicuro il fratello di Higuain ha spiegato che non ci sono stati problemi con Allegri: "L'ho letto sui giornali ma io non so nulla. Gonzalo non racconta mai cosa succede negli spogliatoi, ha un ottimo rapporto anche con l'allenatore".