Genoa, Piatek ha fatto centro anche nel mercato: è già sfida tra le big

28/09/2018

Sei gol nelle prime cinque giornate di campionato del Genoa (deve ancora recupeare la sfida col Milan) non sono davvero niente male per un debuttante in Serie A. Krzysztof Piatek in un mese ha già conquistato il Belpaese e adesso viene il bello. Il "Pistolero" è arrivato un po' a sorpresa in Liguria, ma con le sue reti (bisogna metterne in conto anche altre quattro in Coppa Italia contro il Lecce, nessuno come lui in Europa) è pronto a far sognare i tifosi del Grifone. Almeno per questa stagione, visto che su di lui si sono catapultate tutte le principali squadre del Vecchio Continente.