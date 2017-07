Fiorentina, Corvino: "Bernardeschi vuole andare via"

4 luglio 2017

Strada spianata per la Juventus: ora Federico Bernardeschi è più vicino ai bianconeri. "Vuole andare via, ci ha comunicato la decisione di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2019", questo l'annuncio di Pantaleo Corvino dopo l'incontro con il procuratore del numero 10, Beppe Bozzo. Il direttore tecnico della Fiorentina, però, ha frenato sui bianconeri: "Va a Torino? Federico è un patrimonio del calcio italiano. Abbiamo il privilegio di averlo, vediamo cosa fare".

Dopo il faccia a faccia tra Bozzo e Corvino, il via libera alla Juve per l'assalto a Bernardeschi. Marotta e Paratici dunque sono pronti a fare la mossa più importante: mettere sul piatto della bilancia 40 milioni di euro più bonus, una cifra molto vicina a quella che il club viola pretende per un giocatore che doveva diventare la sua bandiera. La volontà della Juve è quella di chiudere l'operazione nelle prossime due settimane e di avere a disposizione Bernardeschi negli Stati Uniti.



Capitolo Danilo: in Spagna danno per fatto il suo passaggio alla Juve per 20 milioni ma in realtà esiste ancora distanza tra le parti. Il Real Madrid continua infatti a chiedere 30 milioni per il brasiliano - che avrebbe già detto sì ai bianconeri per un quinquennale a cinque milioni - e non abbassa le pretese. I contatti proseguono e, come riferisce il 'Corriere dello Sport', la Juve potrebbe anche chiedere un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le alternative a Danilo sono Aurier del Psg e Cancelo del Valencia.