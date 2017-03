Dybala-Juve: rinnovo ad aprile, ma spunta una clausola pro-Barça

24 marzo 2017

Tutto fatto in casa Juve per il rinnovo di Dybala. Sciolto il nodo dei diritti di immagine, che Madama ha accettato di dividere col giocatore, l'intesa raggiunta parla di un prolungamento fino al 2021 con ingaggio ritoccato a 7,5 mln di euro più bonus . La firma dovrebbe arrivare a inizio aprile. Ma ad agitare le acque, stando al Mundo Deportivo, ci sarebbe però la volontà dell'argentino di inserire una clausola rescissoria che potrebbe aprire le porte all' assalto del Barça .

Il condizionale è d'obbligo, vista l'importanza del dettaglio. Stando al quotidiano spagnolo, infatti, l'introduzione di una clausola per l'estero cambierebbe molto i contorni dell'accordo. Al netto delle cifre in ballo, su cui non trapelano indiscrezioni, a Vinovo il fantasma blaugrana resterebbe vivo, col Barcellona che già a giugno potrebbe presentarsi a Torino con una valigia piena di milioni per strappare a Marotta la Joya bianconera.



Un pericolo che i tifosi della Juve vorrebbero evitare, ma che forse Dybala invece considera una grande occasione. Stando al Mundo Deportivo, infatti, l'idea della clausola sarebbe proprio una precisa richiesta del giocatore. Una mossa per lasciare aperto uno spiraglio al miglior offerente. Barcellona o Real Madrid che sia. La scorsa stagione, secondo quanto riporta sempre la stampa iberica, Braida avrebbe provato a trattare Dybala, ma Marotta avrebbe chiesto 120 milioni per lasciar partire l'argentino. Una cifra considerata esagerata sia dal Barça, sia dal diretto interessato, che probabilmente ha deciso di tutelarsi per evitare situazioni simili. Dybala rinnova con la Juve, ma con una clausola il fantasma blaugrana resta vivo.