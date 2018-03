Dybala infuoca Madrid: a cena con Simeone

20 marzo 2018

Il viaggio di Paulo Dybala a Madrid ha scatenato i media spagnoli. E così, dopo essere stato accostato al Real, ora tocca all'Atletico. Il tutto nasce da una cena insieme a Diego Pablo Simeone. I due argentini, come riporta Marca, hanno passato la sera di lunedì insieme al ristorante Kabuki e hanno parlato a lungo. Cena che ha lanciato i soliti rumors di mercato: in molti lo vedono come il sostituto di Griezmann ai Colchoneros.