Dybala, il Barcellona ci riprova: la Juve respinge l'assalto

31 agosto 2017

Incredibile mossa del Barcellona quasi al 90' del calciomercato. Ieri il presidente Bartomeu ha chiamato Andrea Agnelli per avere Dybala. Il numero uno bianconero però ha risposto picche, blindando la "Joya". "E' alla base del progetto Juve, ha la maglia numero 10, è incedibile e non ha prezzo", ha replicato Agnelli, respingendo la ricchissima offerta blaugrana (si parla di una cifra intorno a 160 milioni) per il talento argentino .

Fino all'ultimo, dunque, il Barcellona ha cercato di strappare Dybala alla Juve. Orfano di Neymar, il club blaugrana da tempo è sulle tracce della Joya bianconera e ha provato a piazzare il colpo a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Un tentativo, disperato, andato a vuoto. Perché a Torino Paulo ormai è considerato un pilastro della Juve, probabilmente il talento più cristallino in rosa e ormai un simbolo della Signora. Lo dimostra la maglia numero 10, ma non solo. Sia Marotta, sia Agnelli più volte hanno dichiarato incedibile il giocatore e non hanno nemmeno voluto nemmeno prendere in considerazione mega offerte provenienti dall'estero. E a nulla è servito nemmeno l'ultimo intervento diretto di Bartomeu, che ha provato a far leva sul rapporto con Andrea Agnelli per sondare nuovamente il terreno, mettendo sul piatto una cifra monstre. Dybala resta alla Juve.