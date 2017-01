Dybala, c'è l'accordo per il rinnovo: ma la firma slitta

28 gennaio 2017

Per chiudere la trattativa, dunque, mancano solo gli ultimi dettagli. Dybala firmerà il prolungamento fino al 2021, strappando un contratto migliore dell'ultimo siglato da Pogba nel 2014 con Marotta (4 mln a salire più bonus). Un segno importante per il gioiellino bianconero, che la Juve ha deciso di trattare come un top player per respingere le sirene spagnole e far capire al giocatore quanto il club punti su di lui. L'impressione è che l'annuncio ufficiale dell'accordo sia molto vicino. Dal suo canto la Juve è ottimista e la fumata bianca potrebbe arrivare infatti già settimana prossima. L'intesa di massima sull'ingaggio c'è, si tratta solo sui bonus. Ma non sembra uno scoglio insormontabile. Per blindare Dybala manca solo la firma.