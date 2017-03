Di Maria è il sogno della Juve

22 marzo 2017

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra essere tornato a forti tinte bianconere. La dirigenza Juve l'ha confermato pubblicamente, da Paratici a Marotta, e ora l'esperienza all'estero è più lontana. A breve è previsto un summit tra le parti per pianificare insieme i prossimi anni.



Il tecnico chiederà, però, delle garanzie: in primis il rinnovo del contratto fino al 2020, quello attuale scade nel 2018, e poi anche l'acquisto di altri top player per continuare il ciclo di vittorie. I nomi che circolano sono importanti e li rivela Tuttosport: oltra a Bernardeschi, sul quale peraltro c'è l'Inter, sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora è finito pure -e diciamo soprattutto- Angel Di Maria.

L'argentino è un vero top player ed è il grande sogno del mercato 2017. Certo strapparlo al Psg non sarà facile, ma c'è uno spiraglio. La batosta subita contro il Barcellona potrebbe spingere El Fideo, questo il suo soprannome, ad accettare una nuova sfida per andare all'assalto della Champions League, obiettivo comune di entrambe le parti.



Dalla Francia potrebbe arrivare anche Tolisso. I bianconeri sono sempre sulle tracce del giocatore del Lione: servono 40 milioni di euro.