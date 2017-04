Dalla Turchia: il Besiktas sogna il colpo Mandzukic

4 aprile 2017

Un titolo per infiammare i tifosi. Una speranza da cullare, perché in fondo sperare costa poco o nulla. E così il quotidiano turco Fotomac mette in prima pagina la foto di Mandzukic e per i tifosi del Besiktas scoppia la Mario-mania: "Se lasci la Juve, qui puoi vincere tutto". Grosso modo questo il messaggio del club turco al croato, con tanto - ma questo è tutto da verificare - di apprezzamento dello stesso attaccante, pronto- si scrive - a valutare l'offerta"