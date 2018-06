Dalla Spagna: il Barcellona vuole Pjanic per sostituire Iniesta

7 giugno 2018

Respinti gli assalti del Real per Allegri , la Juve deve rispondere a quelli del Barcellona per Miralem Pjanic . In Spagna sono convinti che il bosnico sia in cima alla lista dei desideri blaugrana per sostituire Iniesta . Un nome che piace agli stessi tifosi culé, oltre l'80% dei quali lo ritiene adatto ai catalani secondo un sondaggio di Mundo Deportivo. Pjanic fa parte di una rosa di tre giocatori, che comprende anche Eriksen e Thiago Alcantara.