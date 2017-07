Dalla Spagna: "E' fatta per Danilo alla Juve"

3 luglio 2017

Danilo è a un passo dall'essere un nuovo giocatore della Juve. Secondo gli spagnoli di "As", infatti, i bianconeri e il Real Madrid avrebbero trovato la'ccordo per il passaggio dell'esterno destro brasiliano in bianconero. Ai Blancos verrebbero versati 20 milioni di euro, ben 11,5 in meno di quanti vennero pagati al Porto due anni fa. Danilo andrebbe a rimpiazzare Dani Alves, fresco di risoluzione consensuale.