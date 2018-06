Dalla Francia: Dybala offerto al PSG

9 giugno 2018

La ricostruzione del giornale francese non tiene conto dei problemi dei parigini con i parametri del Fair Play finanziario, non menziona cifre di un'operazione che avrebbe dell'incredibile e soprattutto non fa nessun riferimento alle intenzioni della Juventus con cui il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2022.



Dybala avrebbe comunicato alla famiglia già all'inizio della stagione che si è appena conclusa l'intenzione di dire addio Torino. Il fratello Gustavo si sarebbe prontamente attivato e a marzo avrebbe incontrato alcuni emissari del Real Madrid, ma l'approccio sarebbe andato a vuoto.



L'agente avrebbe trovato terreno fertile, invece, in casa PSG. Il nuovo allenatore Thomas Tuchel è alla ricerca di un calciatore con grandi qualità tecniche per sostituire Cavani, dato ormai in partenza viste le incomprensioni con il direttore sportivo Antero Henrique. Un ulteriore aiuto ai parigini arriverebbe dall'ingaggio a marzo di Luca Cattani, l'ex direttore sportivo del Palermo che nel 2012 aveva acquistato il bomber argentino. Tante illazioni che magari non porteranno a nulla, ma i tifosi juventini non possono dormire sonni tranquilli quando c'è di mezzo una super-potenza con il PSG.