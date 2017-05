Dall'Inghilterra: Juve, è fatta per Keita I bianconeri avrebbero sbaragliato la concorrenza. Nedved: "Schick? Ci interessa, dipende da lui"

4 maggio 2017

In attesa di chiudere una stagione che potrebbe rivelarsi memorabile, in casa Juve si lavora per il mercato. Nel mirino bianconero due dei giovani più interessanti della Serie A, Keita Balde e Patrik Schick. Secondo il Daily Mail, Marotta avrebbe vinto la concorrenza di Milan, Manchester Utd e Chelsea per l'attaccante della Lazio, mentre il vicepresidente Nedved ha ammesso l'interesse per il ceco della Samp. "Ci piace, ma dipende da lui".

La Juve di Allegri è una macchina praticamente perfetta, ma per continuare a girare a mille ha bisogno sempre di nuova linfa. I bianconeri seguono sempre con grande attenzione i prospetti più interessanti del calcio internazionale, categoria nella quale rientrano Keita e Schick.



La notizia bomba arriva dall'Inghilterra, più precisamente dalle colonne del Daily Mail, secondo cui Marotta avrebbe sbaragliato la concorrenza per assicurarsi il talento senegalese della Lazio, autore di 13 gol in questo campionato e fresco uomo-copertina dell'ultimo derby capitolino. In scadenza nel 2018, l'attaccante classe ’95 difficilmente rinnoverà il suo contratto, anche se Inzaghi starebbe facendo di tutto per convincere Lotito a fare un estremo tentativo. Impresa ardua, visto che Keita è in perenne guerra con la dirigenza biancoceleste e sarebbe intenzionato a cambiare aria per fare il salto di qualità definitivo.

NEDVED: "SCHICK CI PIACE, MA DIPENDE DA LUI" Ai microfoni dell'emittente ceca 'o2 tv', Pavel Nedved non nasconde il grande interesse dei bianconeri per Patrik Schick. "Posso confermare che stiamo interessati a lui e certamente continueremo ad esserlo. Dipenderà da quello che lui e il suo agente sceglieranno di fare" - ha spiegato il vicepresidente - Schick è il classico giocatore che sa stare in più posizioni in campo, può giocare in vari ruoli. Ha tecnica, velocità e fisico. Ha tutto per un attaccante. Il futuro è suo: deve solo tenere la testa a posto, e se lo farà avrà una grande carriera. Ha tutto per diventare il migliore".



La Juve vuole bruciare la concorrenza di Napoli e Inter e per convincere la Sampdoria è disposto ad acquistare il calciatore e lasciarlo un altro anno al Genova a maturare,

