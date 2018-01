Cuadrado rischia tre mesi di stop: Juve su Politano e Ferreira Carrasco I bianconeri hanno appena dato in prestito Pjaca allo Schalke: Allegri gradirebbe un rinforzo e sfida Sarri

27 gennaio 2018

Lunedì 29 gennaio. È questa la data segnata in rosso sul calendario di Massimiliano Allegri: Juan Cuadrado, infatti, sarà visitato in Germania e saprà se dovrà operarsi per curare la pubalgia che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio da metà dicembre. Difficilmente verrà seguita la terapia "conservativa", e un'operazione lo costringerebbe a un lungo stop, di due-tre mesi almeno. La stagione, di fatto, sarebbe a rischio. E con Pjaca appena ceduto in prestito allo Schalke, la Juve rischierebbe di trovarsi "contata" in avanti, dove per ancora almeno tre settimane dovrà fare a meno anche di Dybala.

SFIDA AL NAPOLI PER POLITANO Ecco, quindi, che i bianconeri hanno effettuato un primo sondaggio con il Sassuolo per Matteo Politano, sul quale il Napoli è comunque in vantaggio avendo già trovato l'intesa con il calciatore. Mancino, ala destra capace di giocare anche a sinistra, italiano, 24 anni: il suo identikit piace a Vinovo, e probabilmente piace ancor di più da quando sul calciatore si è fiondato il Napoli, l'unico avversario rimasto sulla via del settimo scudetto consecutivo.



Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, è entrato nell'ottica di idee di ascoltare con attenzione tutte le proposte che gli sono state presentate, ma prima di cedere Politano vuole mettere le mani su una valida alternativa. L'obiettivo è Gianluca Caprari, che in estate la Sampdoria ha acquistato dall'Inter per 15 milioni nell'affare Skriniar. La Samp potrebbe cederlo qualora riuscisse a mettere le mani su Emanuele Giaccherini, conteso anche dal Chievo. Ma serve l'k del Napoli. Che alla fine vorrà Politano. Con la Juve alla finestra. Il duello scudetto continua,

SONDAGGIO CON L'ATLETICO PER FERREIRA CARRASCO Nelle ultime ore spunta però un altro nome molto importante per la fascia della Juventus. La dirigenza bianconera ha effettuato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il belga Yannick Ferreira Carrasco. Il prezzo del cartellino è molto elevato, visto che in estate i Colchoneros avevano rifiutato 60 milioni dal Barcellona per l'esterno. Ora i bianconeri potrebbero proporre un trasferimento con una formula differente, magari un prestito con diritto o obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Si attendono sviluppi.



