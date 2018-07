Cristiano Ronaldo rovescia il mondo Juve: lunedì la presentazione, ecco il programma

14/07/2018

Manca poco per l'arrivo di Cristiano Ronaldo . Il Marziano sbarcherà a Torino, pronto a "rovesciare" il mondo Juve, nella giornata di lunedì . Ormai è tutto pronto. Ieri (venerdì) il rientro a Madrid , nella capitale spagnola trascorrerà il weekend, poi - appunto - lunedì mattina la partenza per Torino. Intorno alle 10 atterrerà all'aeroporto di Caselle e alle 11.30 CR7 sosterrà le visite mediche al JMedical . Nel pomeriggio, attorno alle 16, l'attaccante arriverà alla Continassa , il nuovo centro sportivo bianconero che ha preso il posto di Vinovo. La conferenza di presentazione sarà allo Stadium alle 18.30 . Poi, Cristiano Ronaldo tornerà in Grecia per ultimare le vacanze.

La giornata di venerdì Cristiano Ronaldo l'ha vissuta tra un viaggio aereo e un comunicato. CR7 ha lasciato le spiagge di Costa Navarino, in Grecia, ed è tornato in Spagna, a Madrid, anche per colpa del meltemi, vento greco, che lo ha obbligato ad annullare la gita in gommone. A quel punto, Ronaldo e famiglia hanno preferito chiudere in anticipo la prima parte delle loro vacanze e hanno preso un elicottero all'aeroporto di Kalamata; da lì sono volati verso la Spagna. Basta con il mare, c'è la Juve che lo aspetta.



La Juventus, intanto, con un comunicato ufficiale aveva ufficializzato l'orario della conferenza stampa di presentazione di Cristiano. Ronaldo (che potrebbe anticipare l'arrivo a Torino a domenica sera) lunedì mattina farà i test fisici al J Medical (non delle vere e proprie visite mediche). I tifosi non potranno godersi alcuna festa allo Stadium (perché è vero che CR7 "rovescia" il mondo bianconero, ma non stravolgerà il consueto stile Juve, fatto di sobrietà) ma potranno aspettarlo fuori dalla struttura e, ancora prima, all'aeroporto di Caselle, probabile luogo dell'atterraggio.