Cristiano Ronaldo: "Da piccolo mi piaceva la Juve"

04/07/2018

E ora si va alla ricerca di ogni indizio, di ogni dettaglio. La clamorosa notizia della trattativa tra Juventus e Real Madrid per Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi e invita a cercare eventuali conferme di un feeling che potrebbe facilitare un affare da capogiro. Per trovarne una basta risalire allo scorso aprile quando CR7 dichiarò: "Sin da quando ero bambino mi è sempre piaciuta la Juventus, mi piaceva vederla giocare".

L'occasione fu la partita di Champions giocata allo Stadium in cui il fenomeno portoghese stupì il mondo con quella rovesciata già diventata storia e per la quale ricevette l'applauso dei tifosi juventini: "L'ovazione del pubblico dello Stadium è stato uno dei momenti più belli della serata" disse quella sera Cristiano a Real Madrid Tv. "Ricevere un'ovazione da uno stadio con così tanta storia, è un'esperienza unica. Sin da quando ero bambino mi è sempre piaciuta la Juventus, mi piaceva vederla giocare e il fatto che i tifosi bianconeri mi abbiano applaudito mi ha toccato il cuore. E' un grande ricordo, voglio ringraziare tutti i tifosi della Juventus" concluse con un "grazie" in italiano che ora fa sognare ancora di più.